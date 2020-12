Benjamin Stambouli erklärt nächsten Schalke-Tiefschlag: Das Team "hat nicht viel Mut"

Mutlos, Ideenlos, ohne Zug zum Tor: Der FC Schalke 04 hat auch gegen den SC Freiburg das ersehnte Ende seiner fast beispiellosen Misserfolgsserie verpasst. Nach einer erschreckend schwachen Leistung beim 0:2 (0:1) im Heimspiel gegen die Breisgauer wartet die Mannschaft von Trainer Manuel Baum nun seit 28 Spielen auf einen Erfolg in der Bundesliga. Der Negativrekord von Tasmania Berlin (31 Spiele ohne Sieg 1965/66) rückt bedrohlich nahe. Nach der verdienten Niederlage durch zwei Gegentore durch Roland Sallai (50. und 68. Minute) stellte sich Schalke-Verteidiger Benjamin Stambouli bei Sky und erklärte, was in den Köpfen der Spieler aktuell vorgeht. Anzeige

Dem 30 Jahre alten Franzosen zufolge könne der FC Schalke aktuell nicht seine "Qualität auf den Platz bringen", monierte Stambouli. "Wir haben nicht konsequent gespielt. Heute Abend bin ich nicht froh." Die Motivation, nach der langen Sieg-Durststrecke endlich den ersten Erfolg einzufahren sei aber da: "Wir wollen aus dieser Situation raus. Wir wollen den Kopf oben halten." Nur sei das laut Stambouli aktuell schwierig. Vor allem nach dem Rückschlag vom Sonntag, als S04 beim FC Augsburg schon wie der sichere Sieger aussah, aber noch in der Nachspielzeit das Gegentor zum 2:2 kassierte. "Ich glaube letztes Wochenende war sehr schwer für unseren Kopf", sagte der Schalker Innenverteidiger.

Generell habe es Schalke laut Stambouli gerade nicht leicht: "Ein Team in unserer Situation hat nicht viel Mut, die Hoffnung ist schnell weg", befand der ehemalige Profi von Tottenham Hotspur und Paris Saint-Germain. "Das müssen wir mehr bringen. Wir müssen mehr an uns glauben." Aufgeben sei keine Option "Niemals", meinte Stambouli. "Wir werden alles dafür tun, dass wir in dieser Bundesliga bleiben."