Benny Kirstens über Dynamo Dresdens Pokalspiel gegen Lok Leipzig: „Werden heiß sein“

Auch wenn es sein Traum sei, einmal als Torwarttrainer zu arbeiten, an solche Zukunftsspielchen verschwendet Kirsten derweil keine Zeit. Stattdessen schuftet der Sohn der Stürmerlegende Ulf Kirsten nach seiner im Profifußball einmaligen Meniskustransplantation weiterhin in der Reha, um wieder fit zu werden. Vorschnelle Schlüsse zu einem möglichen Comeback kann und möchte der 33-Jährige nicht ziehen. „Dafür sind die Erfahrungen nach einem solchen Eingriff zu gering, vor allem im Leistungssport“, erklärt er.

Enger Draht nach Probstheida

Im Juni 2020 ließ er daher seinen Vertrag beim 1. FC Lok Leipzig nach vier Jahren auslaufen. Seine ehemaligen Weggefährten, von denen aktuell noch sieben aus der gemeinsamen Zeit in Probstheida angestellt sind und zu denen er noch einen engen Draht habe, werden sich am Mittwoch im Sachsenpokal -Halbfinale gegen Zweitligaaufsteiger SG Dynamo Dresden an der Sensation versuchen. Das erste Profi-Sachsenderby der jüngeren Lok-Vereinsgeschichte ist dabei das erste Pflichtspiel für die Leipziger Viertligisten seit fast sieben Monaten.

„Es wird spannend sein, in welcher Verfassung Lok sich präsentieren wird. Die wenigen Chancen, die sie bekommen werden, müssen sie nutzen“, prognostiziert Kirsten. Für den gebürtigen Riesaer ist die Partie von besonderer Bedeutung – auch für die Landeshauptstädter schnürte er die Schuhe. Von 2008 bis 2015 stand er im Dresdner Kasten und wurde dabei in der Zweitliga -Saison 2012/13 vom Fachmagazin Kicker zum Spieler mit dem besten Notenschnitt gekürt.

Keinen Favoriten

Einen Favoriten im Herzen hat der in Riesa geborene Familienvater in dem Pokalspiel jedoch nicht. „Ich sehe es ganz neutral, weil es einfach ein tolles Duell ist“, sagt Benjamin Kirsten. Dass die Dynamos wegen des sicheren Aufstieges am Mittwoch (15.30 Uhr, Bruno-Plache-Stadion/live im MDR) einen Gang runterschalten werden, glaubt er nicht. Ganz im Gegenteil: „Wenn man jetzt die Chance hat, den Pokal und eventuell auch noch die Meisterschaft zu holen, dann will man sich das nicht nehmen lassen.“ Auch wenn nach dem Sonntag vielleicht „der ein oder andere mit Kopfschmerzen anreisen wird, sie werden heiß sein.“