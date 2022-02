Bentancur, Weghorst und Co.: Das waren die teuersten Transfers am Deadline Day

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. In den Top-Ligen Europas ist die Zeit für die letzten Deals endgültig abgelaufen. Um sich für die zweite Saisonhälfte noch einmal zu rüsten, haben die internationalen Top-Klubs teilweise tief in die Tasche gegriffen. In der englischen Premier League wurden laut dem Portal transfermarkt.de in diesem Winter insgesamt 335,4 Millionen Euro für neues Personal investiert. Zum Vergleich: In Italien (Serie A: 174,9 Millionen Euro), Spanien (La Liga: 75,4 Millionen Euro) und Frankreich (Ligue 1: 66,4 Millionen Euro) ging es deutlich ruhiger zu. Die Bundesliga landet im Ausgaben-Ranking der fünf Großen sogar nur auf dem fünften Platz (61,7 Millionen Euro). Anzeige

Selbst am letzten Tag der Winter-Wechselfrist herrschte noch reges Treiben auf dem Transfermarkt. Einige Last-Minute-Deals wurden kurz vor knapp noch eingetütet. Die Bundesliga machte insbesondere durch den VfL Wolfsburg auf sich aufmerksam, der in den letzten Stunden vor Toresschluss mit Jonas Wind einen millionenschweren Stürmer vom FC Kopenhagen loseiste – als Ersatz für Wout Weghorst, den es im Gegenzug, ebenfalls am letzten Tag des Wechselfensters, in die Premier League zog. Doch welches waren die kostspieligsten Geschäfte am letzten Tag der Transfer-Phase? Ein Überblick über die teuersten Deals am Deadline Day.

Höchste Ablösesummen am Deadline-Day 1. Rodrigo Bentancur von Juventus Turin zu Tottenham Hotspur – Ablöse: 19 Millionen Euro

2. Julian Alvarez von River Plate zu Manchester City – Ablöse: 17 Millionen Euro (bis Juni per Leihe zurück zu River Plate) 3. Romain Faivre von Stade Brest zu Olympique Lyon – Ablöse: 15 Millionen Euro 3. Dan Burn von Brighton & Hove Albion zu Newcastle United – Ablöse: 15 Millionen Euro 5. Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg zum FC Burnley – Ablöse: 14 Millionen Euro 6. Jonas Wind von FC Kopenhagen zum VfL Wolfsburg – Ablöse: 12 Millionen Euro 7. Jean-Philippe Mateta von Mainz 05 zu Crystal Palace – Ablöse 11 Millionen Euro (war bereits ausgeliehen) 8. Dejan Kulusevski von Juventus Turin zu Tottenham Hotspur – Ablöse: Leihgebühr in Höhe von 10 Millionen Euro (Kaufoption: 35 Mio.) 9. Galeno vom SC Braga zum FC Porto – Ablöse: 9 Mllionen Euro 10. Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach zu Juventus Turin – Ablöse: 8,6 Millionen Euro

Wertvollste Spieler, die am Deadline Day wechselten 1. Tanguy Ndombélé von Tottenham Hotspur zu Olympique Lyon – Marktwert: 38 Millionen Euro, Ablöse: Leihgebühr in Höhe von 1,42 Millionen Euro 2. Dejan Kulusevski von Juventus Turin zu Tottenham Hotspur – Marktwert: 30 Millionen Euro, Ablöse: Leihgebühr in Höhe von 10 Millionen Euro 3. Bryan Gil von Tottenham Hotspur zum FC Valencia – Marktwert: 28 Millionen Euro, Leihe mit unbekannter Gebühr 4. Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach zu Juventus Turin – Marktwert: 27 Millionen Euro, Ablöse: 8,6 Millionen Euro 5. Rodrigo Bentancur von Juventus Turin zu Tottenham Hotspur – Marktwert: 25 Millionen Euro, Ablöse: 19 Millionen Euro 5. Donny van de Beek von Manchester United zum FC Everton – Marktwert: 25 Millionen Euro, Leihe mit unbekannter Gebühr 5. Dele Alli von Tottenham Hotspur zum FC Everton – Marktwert: 25 Millionen Euro, ablösefrei 8. Giovani Lo Celso von Tottenham Hotspur zum FC Villarreal – Marktwert: 22 Millionen Euro, Leihe mit unbekannter Gebühr 9. Julian Alvarez von River Plate zu Manchester City – Marktwert: 20 Millionen Euro, Ablöse: 17 Millionen Euro 10. Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg zum FC Burnley – Marktwert: 20 Millionen Euro, Ablöse: 14 Millionen Euro 10. Todd Cantwell von Norwich City zu AFC Bournemouth – Marktwert: 20 Millionen Euro, Leihe mit unbekannter Gebühr (Quelle: transfermarkt.de)