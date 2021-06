Sommer hält gegen Mbappé: Weltmeister Frankreich scheitert im Elfmeterschießen an der Schweiz

Der Weltmeister taumelte - und fiel auch um: Titelfavorit Frankreich hat das Viertelfinale der Europameisterschaft verpasst. Im Achtelfinale in Bukarest unterlag die Equipe Tricolore der aufopferungsvoll kämpfenden Schweiz mit 7:8 nach Elfmeterschießen; den entscheidenden Versuch verschoss Superstar Kylian Mbappé gegen Schweiz-Keeper Yann Sommer, nachdem zuvor alle Schützen getroffen hatten. Nach der Verlängerung hatte es 3:3 (3:3, 0:1) gestanden. Die Eidgenossen, die zum ersten Mal seit 1954 das Viertelfinale eines großen Turniers erreichten, waren durch den früheren Bundesliga-Spieler Haris Seferovic (15.) in Führung gegangen, die phasenweise pomadig aufspielende Equipe Tricolore fasste sich erst nach einem verschossenen Foulelfmeter des Schweizers Ricardo Rodriguez (55.) ein Herz und drehte das Spiel durch einen 102-Sekunden-Doppelpack von Karim Benzema (57./59.) und einem Traumtor von Paul Pogba (75.). Die Schweiz steckte jedoch nicht auf, Seferovic (81.) und Mario Gavranovic (90.) retteten den Underdog in einer hochspannenden Partie in die Extrazeit, in der keine Tore folgten. Im Viertelfinale geht es für die Mannschaft von Vladimir Petkovic nun am Freitag in St. Petersburg gegen Spanien (18 Uhr), das sich nach Verlängerung gegen Kroatien behauptet hatte. Anzeige

Frankreich hatte gegen die mit fünf Bundesliga-Spielern in der Startelf angetretenen Eidgenossen zunächst die Spielkontrolle an sich gerissen, offenbarte allerdings wie schon in der Vorrunde Probleme beim Herausspielen von Torchancen. Immer wieder probierte der Weltmeister es mit Flanken, die die Schweizer aber nicht vor ernsthafte Probleme stellten. Die Schweizer zeigten sich etwas zielgerichteter im Angriff und belohnten sich durch Seferovic. Der Stürmer von Benfica Lissabon köpfte eine Grundlinien-Flanke des Frankfurters Steven Zuber an Torwart Hugo Lloris vorbei ins französische Tor (15.).

System-Umstellung sorgt für pomadige Franzosen Die Franzosen, die in einem wenig überzeugenden 3-4-3 begonnen hatten und nach dem Gegentreffer zum 4-3-3 und später zu einem 4-4-2 zurückkehrten, zeigten sich nur kurz geschockt, kümmerten sich jedoch nach kurzem Schütteln wieder um ihr Offensivspiel. Konkrete Chancen der insgesamt selbstgefällig agierenden Equipe waren jedoch Mangelware - und wenn, dann waren es Distanzschüsse, die gefährlich wurden. Nach einem abgeblockten Freistoß schoss der im Abschluss glücklose Kylian Mbappé indes weit vorbei (26.), Adrien Rabiots Versuch war da schon vielversprechender, verfehlte das von Gladbachs Sommer gehütete Tor jedoch ebenfalls (29.), während die Eidgenossen immer wieder mit Standards Gefahr versprühten.





Nach Wiederanpfiff zeigte sich Frankreich offensiv bemühter - nicht zuletzt, weil Deschamps mit Kingsley Coman (für Clement Lenglet) vom FC Bayern einen frischen Offensivspieler gebracht hatte. Dennoch waren weiterhin Distanzschüsse das Mittel der Wahl: Antoine Griezmann schoss indes ebenfalls vorbei (47.). Zumindest eine Vorentscheidung hatten dann aber wider Erwarten die Schweizer auf ihren Schlappen - vergaben jedoch die Riesen-Chance. Nachdem Bayerns Benjamin Pavard Zuber im Strafraum gelegt hatte, ließ der argentinische Schiedsrichter Fernando Rapallini (der als Gast bei dieser EM pfeift) zunächst weiterlaufen, entschied dann nach Konsultation des Videobeweises jedoch auch Elfmeter. Der Ex-Wolfsburger Rodriguez scheiterte mit einem Schuss in die linke untere Torhälfte jedoch am glänzend reagierenden Lloris (55.) - es sollte ein beispielloser Weckruf für die Equipe Tricolore sein.

Frankreich zeigt ganze Offensiv-Klasse - Schweiz beweist Moral Denn nun offenbarte Frankreich plötzlich seine ganze Klasse. Erst scheiterte Mbappé nach herrlicher Vorarbeit von Pogba noch, als er knapp am Sommer-Tor vorbeischlenzte (56.), dann stach Benzema binnen 102 Sekunden zwei Mal - und schockte die Schweiz mit einem Doppelpack (57./59.). Beim 1:1 wurde er von Mbappé stark in Szene gesetzt und nahm den Ball mit der Hacke überragend mit, ehe er das Spielgerät an Sommer vorbei ins Tor schob, beim 2:1 köpfte er einen vom Gladbacher Schlussmann abgefälschten Schuss am langen Pfosten ein - seine Turnier-Tore 3 und 4 innerhalb von 102 Sekunden. Nun war es an den Schweizern, geschockt zu sein - die nun mehr ins Angriffsspiel investieren mussten und damit den pfeilschnellen Franzosen Räume zum Kontern anboten.

Dennoch stand das Spiel weiter auf Messers Schneide - entsprechend hitzig wurde die Endphase der Partie: Silvan Widmer war nah dran am 2:2, Rapallini entschied jedoch auf Stürmerfoul des Schweizers (66.). Letztlich machte Frankreich den Deckel drauf. Pogba überwand Sommer mit einem traumhaften Fernschuss (75.) zum 3:1. Die Schweiz gab sich indes nicht geschlagen, eine Flanke des eingewechselten Wolfsburgers Kevin Mbabu köpfte Seferovic ins französische Tor (81.) und legte damit einmal mehr die Schwächen des Deschamps-Teams bei hohen Bällen offen. Joker Mario Gavranovic versetzte die Schweizer wenig später sogar in noch größere Jubelstürme, er stand bei seinem vermeintlichen 3:3 jedoch knapp im Abseits (86.).

Sommer pariert entscheidenden Elfmeter gegen Mbappé Die Erlösung war jedoch nur aufgeschoben: Nach einem vermeidbaren Ballverlust von Pogba machten die Schweizer das Spiel pfeilschnell - Kapitän Granit Xhaka passte überragend auf den einstartenden Gavranovic, der mit einem Haken Presnel Kimpembe verlud und Lloris mit einem platzierten Abschluss keine Chance ließ - das nicht mehr für möglich gehaltene 3:3 (90.). In einem Wahnsinnspiel wäre dies ein würdiger Schlusspunkt der regulären Spielzeit gewesen - doch auch die Franzosen hatten noch einen im Köcher: Coman traf in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem wuchtigen Schuss die Latte. Danach war Schluss - in der Arena Nationala in Bukarest gab es für alle Protagonisten Applaus von den Zuschauern.