Benzema sorgt für historischen Rekord: Real Madrid jetzt mit über 1000 Champions-League-Toren

Karim Benzema befindet sich aktuell in Top-Form. Der Stürmer von Real Madrid traf am Mittwoch in der Champions League doppelt – und sorgte damit für eine neue Bestmarke der Königlichen. In der Königsklasse kommt Real inzwischen auf 1001 Tore. Vierstellig traf in diesem Wettbewerb noch kein anderer Klub.