Berater-Agentur von Kroos, Reus & Co.: SportsTotal-Gründer geben Trennung bekannt

Paukenschlag auf dem Markt der Spielerberater: Die größte deutsche Beratungsagentur SportsTotal löst sich auf. Wie das Unternehmen am Samstag bekannt gab, gehen die Gründer Volker Struth, Dirk Hebel und Sascha Breese künftig getrennte Wege. "Wir haben eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die ihresgleichen sucht. Nun haben wir beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen", hieß es in einer Stellungnahme. Künftig wollen die Gesellschafter in verschiedenen neu gegründeten Agenturen unter neuen Namen tätig sein.

