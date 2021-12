"Große Chance": Star-Berater Mino Raiola deutet BVB-Abgang von Erling Haaland im Sommer an

Raiola will sich in diesem Winter mit dem Bundesligisten zusammensetzen und über die Zukunft des 21-Jährigen sprechen. Mit einer Entscheidung zu Haalands Zukunft rechnet er aber in den nächsten Wochen noch nicht. "Wir werden dem BVB sagen, was unsere Idee ist und der BVB wird uns seine Ideen mitteilen", sagte er: "Im Winter wird aber noch keine Entscheidung fallen." Haaland spielt seit Januar 2020 in Dortmund und hat beim Revierklub noch einen Vertrag bis 30. Juni 2024.