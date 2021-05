Berater widerspricht Mutter: Cristiano Ronaldo kehrt nicht zu Sporting Lissabon zurück

Ronaldo war nach dem überraschenden Aus von Juventus im Achtelfinale der Champions League im März gegen den FC Porto in Turin zunehmend in die Kritik geraten. CR7 machten Medien und Fans für die Pleite verantwortlich, auch im eigenen Klub wurde Kritik laut. Auch in der Serie A sieht es schlecht aus. Der Klub, der die letzten neun Liga-Titel in Serie geholt hatte, muss sogar zwei Runden vor Saisonende als Fünfter um die Qualifikation für die Champions League bangen.