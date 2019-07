Berater spricht von Angeboten für RB Leipzigs Emil Forsberg

Leipzig. RB Leipzig s Emil Forsberg liegen auch in diesem Sommer Angebote von anderen Vereinen vor. Das hat der Berater des schwedischen Mittelfeldstars Hasan Cetinkaya im Interview mit der Bild verraten. Forsberg sei weiterhin begehrt: "Es gibt nicht viele Spieler wie Emil, der Markt ist klein."

Der 27-Jährige habe sich im vergangenen Jahr unter anderem wegen Ralf Rangnick entschieden, ein weiteres Jahr in Leipzig zu bleiben, obwohl es beispielsweise ein Angebot vom italienischen Erstligisten AS Rom gegeben habe. Mittlerweile ist Rangnick bei den Roten Bullen weder Sportdirektor noch Trainer, sondern zieht bei Red Bull als "Head of global Soccer“ die Fäden. "Das ist natürlich ein großer Verlust. Für Emil war er mehr als nur ein Trainer. Er war wie ein Vater. Und auch ich hatte zu ihm eine sehr innige und gute Beziehung. Für mich war es eine sehr harte Entscheidung, dass er geht", bedauert Cetinkaya den Abschied.