Berater Struth äußert sich zu RB Leipzigs Upamecano : "Noch nichts entschieden"

Ismaning. Dayot Upamecano von RB Leipzig wechselt nach Angaben seines Beraters im Sommer sehr wahrscheinlich zum FC Bayern München oder in die englische Premier League . "Noch ist nichts endgültig entschieden", sagte Upamecano-Berater Volker Struth am Sonntag im Sport1-Doppelpass: "Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Sommer wechselt, ist sehr hoch. Er hat für sich entschieden, den nächsten Schritt machen zu wollen."

Struth bestätigte zudem, dass die festgeschriebene Ablösesumme für den 22 Jahre alten französischen Abwehrspieler 42,5 Millionen Euro betrage. Als Abnehmer kämen nur der FC Bayern und englische Clubs infrage. "Vereine aus Spanien können sich das überhaupt nicht leisten", sagte Struth. "Es ist kein Geheimnis, dass es auch in der Premier League zwei Interessenten gibt." Laut Medienberichten handelt es sich dabei um den FC Liverpool und den FC Chelsea. "Es wird in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben", kündigte Struth an.