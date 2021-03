Berater-Tweet und Wirbel um Salah-Auswechslung: Das sagt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp

Mohamed Salah stapfte wütend an Jürgen Klopp vorbei und schimpfte auch auf der Tribüne weiter. Fünf Minuten später sorgte ein Tweet seines Beraters für wilde Spekulationen. Die Auswechslung des ägyptischen Stürmers im Premier-League-Spitzenspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea am Donnerstagabend sorgte für mächtig Wirbel .

Was war geschehen? In der 62. Minute nahm Liverpool-Trainer Jürgen Klopp seinen Starspieler bei der 0:1-Niederlage vom Platz. Dieser quittierte es mit Kopfschütteln und lief an seinem Trainer vorbei. Seit September 2017 wurde der 28-Jährige nicht mehr so früh ausgewechselt - und das, obwohl Liverpool zu diesem Zeitpunkt schon zurücklag. Sein Berater Ramy Abbas Issa sorgte dann in den sozialen Medien zusätzlich für Wirbel. Er twitterte nur einen Punkt und heizte damit die Spekulationen über einen Abgang im Sommer erneut an.