Berater von Benjamin Henrichs behauptet: FC Bayern wollte Transfer von Ex-Nationalspieler schon früher

Benjamin Henrichs galt während seiner Zeit bei Bayer Leverkusen (2015 bis 2018) als eine der großen deutschen Hoffnungen auf der Außenverteidiger-Position. 2017 gewann er als deutscher Nationalspieler (insgesamt drei Länderspiele) sogar den Confederations Cup. Seit seinem Wechsel zum französischen Top-Klub AS Monaco läuft es für Henrichs allerdings nicht mehr so rund. Auch von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen absolvierte der in Bocholt geborene Verteidiger nur 35 Pflichtspiele für Monaco. Jetzt soll laut Kicker der FC Bayern München Interesse am 22-Jährigen zeigen. Laut Henrichs-Berater Ali Bulut hätte der FCB aber schon deutlich früher zuschlagen können, wie er nun bei T-Online behauptet.