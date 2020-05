Berater von RB Leipzigs Dayot Upamecano: „Verbleib ist eine Möglichkeit“

Leipzig. Der Berater von Dayot Upamecano hat den Verbleib des umworbenen Abwehrspielers bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig in Aussicht gestellt. „Wieso muss ihn ein Verein aufnehmen, der Vertrag läuft nicht aus. Ein Verbleib in Leipzig ist eine Möglichkeit“, sagte Spielerberater Volker Struth am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“. „Aber wie ich bereits sagte, glaube ich nicht an große Transfers. Upamecano ist ein solcher. Dann ist die Aussage ja eigentlich getan.“