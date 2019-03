Berater von RB Leipzigs Emil Forsberg über Frust-Auswechslung: "Gesunde Reaktion"

Spekulationen zufolge war das nur die halbe Wahrheit. Demnach habe Forsberg das Nationalteam auch verlassen, weil er mit einer Entscheidung seines Trainers nicht zufrieden gewesen sei: Beim Quali-Auftakt am Samstag gegen Rumänien hatte Forsberg das schwedische Team mit einem starken Spiel zu einem 2:1-Sieg geführt, war aber dabei nach 68 Minuten ausgewechselt worden. Beim obligatorischen Abklatschen wirkte Forsberg angefressen, würdigte Coach Janne Andersson demonstrativ keines Blickes. Der vorzeitige Abschied Forsbergs wurde am Sonntag bekanntgegeben. Laut der Bild steht einem Einsatz am Samstag in der Bundesliga gegen Hertha BSC aber nichts im Wege, was den Eindruck einer vorgeschobenen Verletzung verstärkte.