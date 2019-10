Berater-Wechsel: Bayern-Profi Jerome Boateng trennt sich von Christian Nerlinger

Jerome Boateng hat eine neue Berateragentur. Der Innenverteidiger vom FC Bayern schloss sich Lian Sports & Partners an, trennte sich damit von seinem bisherigen und langjährigen Berater Christian Nerlinger (CN Sports), dem ehemaligen Sportdirektor der Münchner. Wie die Bild berichtet, soll der bei Lian Sports tätige Berater Fali Ramadani den 31-Jährigen mit Angeboten von anderen Klubs gelockt haben.

Ein Boateng-Wechsel scheiterte mindestens zweimal

Bereits in der vergangenen Sommer-Transferperiode wollte Boateng den FC Bayern eigentlich verlassen. Ein Last-minute-Wechsel des ehemaligen Nationalspielers zu Juventus Turin platzte jedoch auf der Schlussgeraden. Ex-Berater Nerlinger hatte in Turin bereits Gespräche mit Juve-Vertretern geführt - eine Einigung konnte am Ende allerdings nicht erzielt werden. Ein Jahr zuvor scheiterte zudem ein Wechsel Boatengs zu Paris St. Germain.