Berater Zahavi drängt auf Transfer: "Für Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte"

Robert Lewandowski will den FC Bayern München mit sofortiger Wirkung verlassen. Das hat der Berater des zweimaligen FIFA-Weltfußballers am Sonntag in einem Gespräch mit der Bild deutlich gemacht. Lewandowski wird seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die Verantwortlichen des FC Bayern pochen jedoch darauf, dass der Stürmerstar, der bereits öffentlich verkündet hatte, seinen Kontrakt nicht verlängern zu wollen, bis Vertragsende 2023 in München bleibt. "Warum verwehrt ihm der FC Bayern diese Möglichkeit?", fragte Zahavi nun und forderte die Freigabe seines Stars. Schließlich wolle sich Lewandowski "einen Lebenstraum" erfüllen und zu einem Klub wechseln, "von dem er immer geträumt hat".

