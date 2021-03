"Sind bereit dafür": Großbritanniens Premierminister Boris Johnson bietet Austragung aller EM-Spiele an

Vom Corona-Loser zum absoluten Gewinner? In kaum einem anderen Land in Europa wird so schnell und so viel gegen das Coronavirus geimpft wie in Großbritannien. Am Sonntag hatten bereits über 20 Millionen Menschen eine Impfdosis erhalten. Deshalb bringt sich die britische Regierung nun für die alleinige Austragung der EM 2021 in Stellung.

