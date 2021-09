Bereit für die Ligue 1? Auf Boateng wartet bei Olympique Lyon nicht nur sportlich ein schwieriger Start

Berichte aus Frankreich: Olympique Lyon wusste nichts von Boateng-Prozess

Boateng, dessen Vertrag beim FC Bayern München in diesem Sommer ausgelaufen und nicht verlängert worden war, flog nach dem Gerichtstermin noch am selben Abend nach Lyon zurück. Dort sind die Erwartungen an ihn groß, eine Reaktion seines Klubs auf das Urteil hatte es zunächst nicht gegeben. Bei der Vertragsunterschrift habe OL nichts von dem Prozess gewusst, heißt es in Frankreich.

Nach einem durchwachsenen Start in der französischen Meisterschaft muss Olym­pique Lyon im Mittelfeld der Liga liefern, nachdem der einstige Serienmeister im zweiten Jahr in Folge die Gruppenphase der Champions League verpasst hat. An der Rhône und Saône wird Boateng eine Art Führungsrolle übernehmen, zumindest als Abwehrchef, wo seine langjährige Erfahrung und seine Führungsqualitäten OL auf ein höheres Niveau hieven sollen. "Jérôme ist ein großartiger Spieler, der bislang eine großartige Karriere hatte" , meinte Lyons neuer Trainer Peter Bosz , der aus seinen Zeiten in Dortmund (2017) und Bayer Leverkusen (2019 bis 2021) wie Boateng Bundesliga-Erfahrung mitbringt.

Für seine ersten Schritte in der ­Ligue 1 erwartet den gebürtigen Berliner an diesem Sonntagabend (20.45 Uhr/DAZN) das Heimspiel gegen Racing Straßburg, bevor es ihn bei seiner ersten Reise gleich zum Starensemble von Paris Saint-Germain in den Prinzenpark führt (19. September). In der französischen Hauptstadt wäre er beinahe im August 2018 gelandet, als ihn der damalige PSG-Trainer Thomas Tuchel verpflichten wollte. Die Pariser waren sich so gut wie einig mit den Münchner Verantwortlichen, bevor der Deal in letzter Minute doch nicht zustande kam. Auch in diesem Sommer stand Boateng in Kontakt mit einem anderen Team der Ligue 1: AS Monaco war lange auf der Suche nach einem erfahrenen Verteidiger, doch der ehemalige Münchner war den Monegassen um den Ex-Bayern-Coach Niko Kovac schließlich zu teuer. Der dritte Versuch hat gesessen: Boateng ist ein "Gone" – so der Spitzname der Lyonnais – und will seine neue Elf wieder in die Königsklasse führen. "Das ist das oberste Ziel", erklärte er.