Bergamo-Fans zu Gast in Leipzig: Vor dem Anpfiff noch schnell ein Essen mit Freunden

Leipzig. Die blauen Schals und Trikots fielen am Donnerstagnachmittag in Leipzigs Innenstadt auf. Sie gehörten Fans des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo, der am Abend im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei RB (18.45 Uhr, RTL+) zu Gast sein sollte. Zur Anhängerschar gehörten auch Diego Lacanna ist mit seiner Tochter Nicole. Sie sind zum ersten Mal in der Messestadt zu Besuch, nutzten die Zeit vor dem Spiel um sich die City anzuschauen. "Die Innenstadt ist sehr hübsch, vor allem die historischen Häuser", meinte Diego.

Auch James Masoni kam am Mittag mit einer Gruppe Fans aus Bergamo in Leipzig an. Man kennt sich. Viele von ihnen würden gemeinsam die Heimspiele in Italien besuchen, so Masoni. Der ist ein erprobter Auswärtsfahrer, begleitete Atalanta auch schon zu internationalen Auswärtsspielen in Dortmund, Lyon, Athen und Liverpool. Gemeinsam mit anderen genoss er den Nachmittag im Spizz, direkt am Markt. Wie das Spiel ausgeht? „Ich hoffe unentschieden."

Für das Spiel von Atalanta Bergamo bei RB in Leipzig zu Gast: Nicole Lacanna und ihr Vater Diego (l.) sowie James Masoni mit seinen Freunden. © Kathleen Retzar