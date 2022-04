Bergamos Plan: Erst Sieg über RB Leipzig, danach Ziel Königsklasse

„Wer weniger Fehler macht, schafft es meist“

Spannend ist dagegen die Frage: Zeigen die Italiener ihr Liga- oder ihr Europa-Gesicht? In der Heimat konnte die Elf von den letzten sieben Pflichtspielen nur zwei gewinnen, verlor vier (zuletzt 1:2 bei US Sassuolo). In der Europa League ist sie noch ungeschlagen „Da ist bei vielen Teams so. Sie zahlen in der Liga die Zeche für die zusätzliche Belastung“, so Gasperini, der in diesem Zusammenhang auf Bayern-München-Bezwinger FC Villarreal verwies und rundweg zugab: „Das ist auch bei uns so.“ Er schloss deshalb nicht aus, sich sehr bald nur noch auf einen Wettbewerb konzentrieren zu wollen.