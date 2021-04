Vom Bergläufer zum Radprofi: Anton Palzer jetzt festes Mitglied im Team Bora-hansgrohe

Alles begann mit einer Nachricht über Instagram – mehr oder weniger zumindest. Drei Jahre ist es her, dass Ralph Denk Anton Palzer angeschrieben hatte. Der Teammanager des deutschen Profiradsportteams Bora-hansgrohe lud den Extrembergsteiger damals als Belohnung für dessen Leistungen in ein Trainingslager ein. Palzer, der gebürtige Bayer, reagierte allerdings nicht. Er habe die Nachricht erst im vergangenen Jahr zufällig in seinem Postfach entdeckt, sagte er.

Aus dem Zufall ist inzwischen ein richtiger Plan geworden. Seit dem 1. April ist „Toni“ Palzer festes Mitglied im Team Bora-hansgrohe, wagt mit 28 Jahren den Umstieg vom Ski-Bergsteiger und Bergläufer zum Radsportprofi. Ein Trainingslager mit 1700 Kilometern auf dem Rad auf Gran Canaria hat er gerade erst absolviert. Nun bereitet er sich auf seinen ersten Einsatz vor: Vom 19. bis 23. April wird er bei der "Tour of the Alps" in Österreich und Italien in die Pedale treten. Dann steht der drahtige Neuprofi plötzlich zusammen mit Stars wie den Tour-de-France-Siegern Christopher Froome und Egan Bernal am Start.