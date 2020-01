Bericht: 1. FC Köln plant Transfer von Benedikt Höwedes - Bundesliga-Rückkehr per Leihe?

Mit Ex-Nationalspieler Mark Uth hat sich der abstiegsbedrohte Bundesliga-Klub 1. FC Köln in diesem Winter bereits prominent verstärkt - kommt es jetzt sogar noch zu dem Transfer eines Weltmeisters von 2014? Laut eines Berichts des Express sollen die Kölner-Verantwortlichen an einem Transfer von Benedikt Höwedes interessiert sein . Demnach steht eine Leihe des 31 Jahre alten Innenverteidigers des russischen Topklubs Lokomotive Moskau im Raum.

Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Zum 1. FC Köln? Benedikt Höwedes wohl an Deutschland-Rückkehr interessiert

Nun der Wechsel zum 1. FC Köln in diesem Winter? Bei den Transfer-Verhandlungen mit Uth-Berater Volker Struth soll sich Köln-Sportdirektor Horst Heldt dem Bericht zufolge über die Situation von Höwedes in Russland erkundigt haben. Es heißt, dass es bereits Kontakt zwischen dem Bundesliga-Klub und Moskau wegen eines Transfers des Ex-Schalkers geben soll.

Eine Rückkehr in die Bundesliga hatte Höwedes, der in Moskau noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, stets als grundsätzlich interessant bezeichnet. "Mein primäres Ziel ist es, möglichst zeitnah wieder näher bei der Familie in Haltern am See zu sein", sagte er noch im September.