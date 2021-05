Bericht: 1. FC Union Berlin vor 2000 Zuschauern gegen RB Leipzig

Der 1. FC Union Berlin darf am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf die Unterstützung von bis zu 2000 Fans hoffen. Laut eines Berichts der „B.Z.“ vom Montagnachmittag soll der Berliner Senat einem entsprechenden Antrag für die Begegnung gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bereits zugestimmt haben. Demnach können die Zuschauer noch in dieser Spielzeit in geringer Zahl in das Stadion An der Alten Försterei zurückkehren. Eine offizielle Bestätigung für diesen Schritt gab es zunächst noch nicht.

