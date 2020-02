Bericht: Aaron Hunt winkt Vertragsverlängerung beim HSV - unter bestimmten Voraussetzungen

Laut des Berichts würde sich der im Sommer auslaufende Vertrag des HSV-Kapitäns automatisch um ein weiteres Jahr verlängern, wenn er in dieser Saison mindestens 20 Spiele für den HSV in der 2. Bundesliga macht . Wichtig dabei: Wenn Hunt erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wird und nicht mindestens 45 Minuten auf dem Platz steht, zählt das Spiel nur als halber Einsatz.

Schafft Hunt noch 10,5 Einsätze?

Nach dieser Rechnung kommt Hunt, der häufig verletzt fehlte, aktuell auf neuneinhalb Einsätze für den HSV in dieser Saison. Der Kapitän müsste dementsprechend in den verbleibenden 13 Zweitligaspielen in dieser Saison noch mindestens 10,5 "Punkte" sammeln, also eine tragende Rolle unter Trainer Dieter Hecking spielen. Zehn Pflichtspieleinsätze über mindestens 45 Minuten wären also Pflicht für Hunt.