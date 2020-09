Bericht: Abstände beim Supercup-Sieg des FC Bayern nicht eingehalten - Fans verhöhnen Söder

Nach ungarischen Medienberichten wurden beim UEFA-Supercup in Budapest im Stadion die Sicherheitsvorkehrungen nicht immer und nicht durchgehend eingehalten. Auf den Zuschauerrängen wurden die Abstände beim 2:1-Sieg des FC Bayern München gegen Sevilla in der Verlängerung nicht immer eingehalten, berichtete die Online-Ausgabe der Tageszeitung Nepszava. Bedenklich soll das Gedränge vor den Eingängen gewesen sein, wo viele Fans vor deren Öffnung noch ohne Maske dicht an dicht standen, schrieb die Zeitung.

Auf Bildern war tatsächlich zu erkennen, dass vor allem die Anhänger des Rekordmeisters nach dem Sieg ihrer Mannschaft dicht an dicht auf den Rängen standen und feierten, während die Spieler ihre Ehrenrunden drehten. An Abstände wurde da scheinbar nicht mehr gedacht.

Zudem sorgten einige Bayern-Fans im Stadion mit Sprechchören für Diskussionen. „Söder, wir sind trotzdem hier", skandierten die Fans in der Budapester Arena und nahmen damit Bezug auf Aussagen des bayerischen Minsterpräsidenten, der vor einem "Ischgl des Fußballs" warnte. Fest steht: Die Anhänger des Rekordmeisters, die am Donnerstag in Budapest waren, müssen bei ihrer Rückkehr einen Coronatest machen und sich bis zum Befund in Quarantäne begeben.