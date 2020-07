Bericht: Achtelfinal-Rückspiele der Champions League nicht in Portugal – FC Bayern gegen Chelsea in München

Kehrtwende bei der UEFA? Nachdem es zunächst hieß, die noch ausstehenden Rückspiele des Champions-League-Achtelfinals werden als Vorlauf des Finalturniers in Lissabon in den portugiesischen Städten Guimaraes und Porto ausgetragen, gibt es nun laut Diario AS eine Planänderung. Demnach sollen die Klubs, denen im zweiten Spiel das Heimrecht zusteht, dieses auch wahrnehmen dürfen. Das bedeutet: der FC Bayern, der das Hinspiel beim FC Chelsea mit 3:0 gewonnen hatte, darf die Londoner in der Allianz Arena empfangen.