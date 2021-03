Bericht: Adi Hütter als Rose-Nachfolger in Gladbach gehandelt - Hohe Ablöse für Frankfurt-Coach?

Hütter vor einem Wechsel nach Gladbach? Das käme plötzlich – und wäre für die Borussia wohl auch richtig teuer. Im Vertrag des Österreichers bei der Eintracht soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 7,5 Millionen Euro hinterlegt sein. Diese gilt für Klubs, die es nicht in die Königsklasse schaffen. Sollten die Fohlen diese wider Erwarten noch erreichen, wären über zehn Millionen Euro fällig. Die Transfer-Summe wäre aber wohl zu verschmerzen, weil Borussia Dortmund für die Verpflichtung von Gladbach-Trainer Rose laut übereinstimmenden Berichten fünf Millionen Euro gezahlt hat.

Hütter kam 2018 von den Young Boys Bern zur Eintracht. Mit den Schweizern hatte er erstmals nach 32 Jahren wieder die Meisterschaft in der Super League gewonnen. Auch bei seiner vorherigen Station bei RB Salzburg gewann er den nationalen Titel und zusätzlich den Pokal. In Deutschland wartet er noch auf eine Trophäe, kämpft mit der Eintracht aber aktuell noch um den Einzug in die Champions League. Sollte die Qualifikation für die Königsklasse gelingen, wäre das für Frankfurt "vergleichbar mit einer Meisterschaft", sagte er zuletzt in der Bild.