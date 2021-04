Bericht: Hütter und Gladbach nähern sich an - Frankfurt-Trainer heißer Kandidat für Rose-Nachfolge

Hütter, der schon die Young Boys Bern 2018 als Meistercoach auf dem Höhepunkt verlassen hatte, erlebt derzeit begeisternde Wochen bei der Eintracht. Nach dem Sieg über Wolfsburg ist das Sieben-Punkte-Polster auf Verfolger Dortmund gewahrt, noch höhere Ziele scheinen nun möglich. Doch gewonnen ist für Hütter noch nichts."Wir stehen noch mit gar keinem Bein in der Champions League. Wenn theoretisch noch etwas möglich ist, sollte man nicht den Tag vor dem Abend loben", übt sich der Trainer in Understatement. Als großen Bonus im Vergleich zu Teams wie Dortmund oder Leverkusen führte er allerdings ein zentrales Argument an: "Die anderen müssen, wir können." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen Mönchengladbach und Frankfurt in der Bundesliga aufeinander.