Bericht: Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach vor dem Aus – Trainersuche soll bereits laufen

Nur Platz zehn in der Bundesliga, insgesamt 13 Saisonniederlagen und satte 60 Gegentore – Borussia Mönchengladbach ist den eigenen Ansprüchen in dieser Spielzeit nicht gerecht geworden. Immer wieder im Zentrum der Kritik: Trainer Adi Hütter , der den Job erst im Sommer vom zum BVB abgewanderten Marco Rose übernommen hatte. Sportdirektor Roland Virkus betonte zuletzt zwar, mit dem Coach in die neue Saison gehen zu wollen, laut einem Bericht der Sport Bild steht Hütter nun aber doch vor dem Aus bei den Fohlen.

Sportdirektor Virkus blieb am Donnerstag in der Pressekonferenz in seinen Aussagen vage: Er verwies zunächst darauf, alles zu dem Thema gesagt zu haben. Auf den Hinweis, er habe lediglich gesagt, er "wolle" mit Hütter in die neue Saison gehen und nicht er werde, antwortete er: "Wir wollen das und alles andere besprechen wir." Hütter selbst erklärte: "Ich habe Vertrag, ich habe nichts anderes vor, mehr möchte ich dazu nicht sagen."