Bericht: Ajax Amsterdam, RB Leipzig und Borussia Dortmund scharf auf Hoffenheim-Talent Melayro Bogarde

Jürgen Klopp, Mesut Özil & Co.: Das Saisonzeugnis der Deutschen in der Premier League

Bogarde, eigentlich Stammspieler in der U19 der Hoffenheimer, spielte in der abgelaufenen Saison sogar schon zwei Mal in der Bundesliga. Am 29. Spieltag gegen den FSV Mainz 05 spielte er 45 Minuten, wurde zur Pause aber ausgewechselt. Auch am 30. Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf bekam er einen Kurzeinsatz. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bereits bei einer Millionen Euro. 2019 wurde er mit den Niederlanden U17-Europameister.