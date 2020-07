Bericht: Ajax Amsterdam will Transfer von Werder-Star Davy Klaassen - Bremen hofft auf hohe Ablöse

Nach dem Klassenerhalt von Werder Bremen könnte nun einer der Führungsspieler den Klub verlassen: Davy Klaassen soll laut einem Bericht der Bild in den kommenden Tagen ein Transfer-Angebot von seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam erwarten. Die Werder-Zukunft des 27-Jährigen, der im entscheidenden Relegationsspiel gegen den 1. FC Heidenheim noch Bremen-Kapitän war, soll ungewiss sein.

Der ehemalige holländische Nationalspieler spielte bereits in seiner Jugend bei Ajax Amsterdam und reifte beim amtierenden Meister zum Top-Spieler. Laut dem Medienbericht sollen die Holländer nun bereit sein, zwischen 8 und 9 Millionen Euro Ablöse für Klaassen zu zahlen. Das Problem: Werder um Trainer Florian Kohfeldt, der weiterhin Coach bleiben soll, will dem Vernehmen nach für seinen Mittefeldspieler eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe kassieren. Einem Verkauf sollen die Bremer aufgrund der aktuellen Finanzlage dem Bericht zufolge nicht abgeneigt sein.