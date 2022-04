Bericht: Ajax-Profi Noussair Mazraoui sagt FC Bayern zu – Letzte Vertrags-Details noch zu klären

Der Wechsel von Noussair Mazraoui zum FC Bayern München nimmt offenbar konkrete Formen an. Einem Bericht von Sport1 zufolge hat der Defensivspieler von Ajax Amsterdam den Münchenern bereits eine mündliche Zusage erteilt. Demnach habe der 24-Jährige gegenüber den FCB-Verantwortlichen erklärt, einen Transfer nach Deutschland zu bevorzugen. Der FC Barcelona , dem ebenfalls großes Interesse an dem Rechtsverteidiger nachgesagt wird, habe im Buhlen um Mazraoui somit das Nachsehen.

Ein weiterer Pluspunkt für den deutschen Rekordmeister: Mazraoui könnte im Sommer im Doppelpack mit Teamkollege Ryan Gravenberch nach München wechseln. Wie die Bild berichtet, sollen sich die Bayern mit Gravenberch bereits auf einen Wechsel verständigt haben. Einziger Haken: Die Einigung zwischen dem Bundesliga -Spitzenreiter und dem derzeitigen Klub des 19-Jährigen steht noch aus. Demnach sind die Bayern bereit, inklusive etwaiger Bonuszahlungen 25 Millionen Euro nach Amsterdam zu überwiesen. Ajax soll zehn Millionen mehr für den noch bis 2023 an den Klub gebundenen Mittelfeldspieler fordern.

Mazraoui gehört bei Ajax Amsterdam zum absoluten Stammpersonal. In der aktuellen Saison absolvierte er unter Trainer Erik ten Hag 32 Pflichtspiele, in denen ihm fünf Tore und vier Vorlagen gelangen. In München könnte er auf der Rechtsverteidigerposition eine sinnvolle Ergänzung geben. Hinter Benjamin Pavard, der künftig auch für die Innenverteidigung vorgesehen ist, fehlen Coach Julian Nagelsmann die nötigen Alternativen.