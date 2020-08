Bericht: Alaba-Poker beim FC Bayern weiter offen - erste Verhandlungsrunde in Lissabon endet ohne Einigung

Und das am Tag des wichtigen Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Barcelona (21 Uhr, Sky): In Lissabon hat am Nachmittag vor dem Topspiel die nächste Verhandlungsrunde im Vertrags-Poker um David Alaba stattgefunden. Das berichten Bild und Sky. So habe sich Alaba-Berater Pini Zahavi mit den Bayern-Bossen im Teamhotel zu Gesprächen getroffen. Diese hatte FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge noch vor wenigen Tagen angekündigt. Laut den Berichten konnten sich die Parteien allerdings am ersten Verhandlungstag in Lissabon nicht über ein neues Arbeitspapier für den Abwehrchef des Rekordmeisters einigen. Der Vertrag des Österreichers läuft im kommenden Sommer aus.

Noch vor seiner Abreise aus München nach Lissabon hatte sich Rummenigge "vorsichtig optimistisch" geäußert, "dass wir zu einer Einigung kommen können". Rund zwei Stunden sollen die Bayern-Bosse in Lissabon mit der Alaba-Seite in Lissabon verhandelt haben, berichtet Sky. Obwohl die FCB-Verantwortlichen dabei zum Ausdruck gebracht hätten, Alaba unbedingt halten zu wollen, habe es am Ende kein zufriedenstellendes Gebot für den Abwehrspieler gegeben.

Alaba spielt seit 2010 für die Profis des FC Bayern. Unter Trainer Hansi Flick ist der ehemalige Linksverteidiger zum Boss in der Innenverteidigung aufgestiegen. Angeblich hat Manchester City um den früheren Bayern-Coach Pep Guardiola Interesse an einer Verpflichtung des Nationalspielers, dessen Berater Pini Zahavi im vergangenen Monat in München mit den Bayern zuvor knallhart verhandelt haben soll. "Hasan Salihamidzic ist in Gesprächen mit dem Berater. Bisher wurde keine Lösung gefunden. Sollte das weiterhin nicht gelingen, müssen wir uns mit anderen Optionen auseinandersetzen", drohte Rummenigge noch Ende Juli.

Laut Medienberichten soll Alaba künftig 20 Millionen Euro verdienen wollen - dies sei mit den Bayern allerdings nicht zu machen, stellte Rummenigge zuletzt gegenüber der Bild klar. "Ich denke, die Spieler haben - gerade in der heutigen Zeit - verstanden, dass es bei einem Vertrag nicht so sehr um die letzten Euros geht, sondern dass es mindestens genauso auf das Gesamt-Paket ankommt." Auch Bayern-Ehrenpräsident appellierte an Alaba, sich im Gehalts-Poker nicht zu verzocken: "Ich kann ihm aus eigener Erfahrung sagen, dass die letzte Million nicht so wichtig ist", sagte Hoeneß bei DAZN.