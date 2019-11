Bericht: Als Lewandowski-Ersatz - FC Bayern will Haaland von Red Bull Salzburg

Ohne seinen polnischen Stürmerstar wäre der FC Bayern in dieser Saison wohl in einer wirklich ernsthaften Krise. Dem 31-Jährigen ist es zu verdanken, dass die Münchener derzeit auf dem dritten Tabellenplatz stehen und auch in der Champions League bereits das Überwintern sicher haben. 23 Tore in 18 Pflichtspielen erzielte Lewandowski in dieser Saison, allein in der Bundesliga traf er 16 Mal.