Bericht: Amin Younes vor dem Aus bei Eintracht Frankfurt - SGE-Profi fehlt im Training, Wechsel in die Türkei?

Nach dem Trainings-Streik von Filip Kostic droht Eintracht Frankfurt offenbar das nächste Problem mit einem Profi. Amin Younes soll eines Berichts des Hessischen Rundfunk (HR) zufolge keine Zukunft mehr bei den Hessen haben und damit vor dem Vertrags-Aus beim Europa-League-Teilnehmer stehen. Der Ex-Nationalspieler, dem im Sommer auch EM-Chancen eingeräumt wurden, befinde sich dem Bericht zufolge aktuell nicht in Frankfurt und nehme somit nicht am Training des Bundesligisten teil. Laut Sport1-Informationen halte sich Younes in Düsseldorf bei seiner Familie auf, ehe es am Dienstag zu einem Gespräch mit den Frankfurter Verantwortlichen kommen soll.

