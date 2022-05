Bericht: André Breitenreiter wird neuer Hoffenheim-Trainer - Bundesligist zieht Ausstiegsklausel

Die TSG Hoffenheim ist sich offenbar mit einem Nachfolger für den in der vergangenen Woche entlassenen Sebastian Hoeneß einig - und ist beim neuen Schweizer Meister fündig geworden. André Breitenreiter wird nach Informationen der Bild neuer Trainer des Bundesligisten. Der 48-Jährige verfügt über reichlich Erfahrung in der höchsten deutschen Spielklasse und führte in dieser Saison den FC Zürich sensationell zum Titel in der Schweiz. Anzeige

Dem Bericht zufolge wird für Breitenreiter eine Ablöse in Höhe von 300.000 Euro fällig, weil Hoffenheim eine Ausstiegsklausel im noch bis 2023 gültigen Breitenreiter-Vertrag in Zürich gezogen habe. Der Trainer-Transfer soll am Wochenanfang bekanntgegeben werden. Zuletzt berichtete bereits die Schweizer Zeitung Blick, dass der Breitenreiter-Abschied in Zürich "beschlossene Sache" sei.