Bericht: Andreas Köpke verlässt DFB-Team - Hansi Flick braucht neuen Torwart-Trainer

Torwart-Trainer Andreas Köpke verlässt der Frankfurter Rundschau und des Kicker zufolge die deutsche Nationalmannschaft. Der Europameister von 1996 habe sich entschieden, trotz eines noch bis Ende 2022 laufenden Vertrags unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick nicht mehr zur Verfügung zu stehen, heißt es in dem Bericht am Dienstag. Köpke ist seit 17 Jahren in Diensten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und hatte sowohl für Jürgen Klinsmann wie auch dessen Nachfolger Joachim Löw gearbeitet. Nun habe sich der 59-Jährige entschieden, sein Amt nach dem enttäuschenden Aus im EM-Achtelfinale aufzugeben. Löw hatte seinen Abschied bereits vor dem Turnier angekündigt.

