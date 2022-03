Bericht aus Spanien: Robert Lewandowski will zum FC Barcelona wechseln - Langfristiger Vertrag für Superstar?

Sein Wechsel würde beim FC Bayern München nicht weniger als ein Beben auslösen: Robert Lewandowski ist die Lebensversicherung des Bundesliga-Serienmeisters. 71 Liga-Treffer erzielte der 33-Jährige in den letzten 56 Spielen und gewann mit den Bayern alle möglichen Titel im Weltfußball. Ist es nun Zeit für einen Tapetenwechsel? Genau das berichtet nun die katalanische Zeitung Sport in ihrer Online-Ausgabe. Demnach will Lewandowski den FC Bayern nach dieser Saison in Richtung des FC Barcelona verlassen und vor seinem Karriereende eine neue Herausforderung annehmen. Und die soll eben der Meisterkampf in der spanischen La Liga sein.

