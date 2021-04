Bericht: Ausstiegsklausel von BVB-Star Erling Haaland steigt

Borussia Dortmund kann Erling Haaland wohl nur noch maximal bis zum Ende der kommenden Saison halten. Wie bereits seit längerer Zeit bekannt ist, besitzt der norwegische Top-Star eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Doch diese soll nicht bei 75 Millionen Euro liegen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, ist die Summe nicht auf 75 Millionen Euro festgesetzt. Leistungsbezogen steige der Betrag auf mehr als 80 Millionen Euro an.

Am 20-jährigen Torjäger sind mehrere europäische Top-Klubs interessiert. Zuletzt sorgten Medienberichte aus Spanien über ein Treffen zwischen Haalands Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola mit Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, für Wirbel. Zudem traf sich das Duo auch mit weiteren europäischen Schwergewichten aus Spanien und England. Haaland erzielte diese Saison in 23 Bundesligaspielen 21 Tore, in der Champions League traf er diese Spielzeit bereits zehnmal. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024. Ein Abgang im kommenden Sommer gilt als unwahrscheinlich.