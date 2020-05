Bericht: Axel Witsel und Emre Can fehlen dem BVB im Revierderby gegen Schalke 

Wenn der BVB am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Schalke zurück in die Saison startet, werden Emre Can und Axel Witsel nicht auflaufen können. Laut Informationen des Kicker fallen die beiden Stammkräfte aufgrund von muskulären Problemen für das Prestige-Duell gegen die Königsblauen aus. Laut Kicker sollen beide am Dienstag mit ihren privaten PKW zur Behandlung gekommen und später wieder weggefahren worden sein.

Daraus schließt das Fachblatt, dass die beiden Spieler aktuell nicht unter Quarantäne steht. Der Rest des Teams befindet sich in Quarantäne und bereitet sich im Mannschaftshotel auf das Spiel vor. Gemäß des DFL-Konzepts sind die Teams dazu verpflichtet, sich vor dem Spiel abzuschotten, um nicht in Gefahr zu geraten sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

Favre muss im Derby improvisieren

Der Klub hat sich bislang nicht zu den beiden Personalien geäußert. Sicher ist: ein gleichzeitiger Ausfall des DFB-Stars Can, der seit seinem Wechsel von Juventus Turin in der Winterpause bis zur Corona-Pause für viel Stabilität im BVB-Mittelfeld gesorgt hat, und des belgischen Nationalspielers Witsel wäre zum ohnehin schwierigen Re-Start schmerzlich für die Schwarz-Gelben. Ohne die beiden Schlüsselspieler in der Zentrale muss Dortmund-Coach Favre improvisieren.

Nach Corona-Pause: Diese Verletzten könnten im Saison-Endspurt dabei sein Niclas Süle (FC Bayern) und Marco Reus (BVB) könnten ihre Klubs im Saison-Finale noch unterstützen. ©