 Bericht: Barça möchte RB Leipzigs Werner als Suárez-Ersatz holen

Barcelona. Der FC Barcelona soll einem Medienbericht zufolge Interesse an Torjäger Timo Werner vom Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig haben. Die Katalanen suchten dringend einen Ersatz für Stürmerstar Luis Suárez, der nach einer Knie-Operation vier Monate pausieren muss, berichtete die spanische Zeitung „Sport“ am Dienstag. Die Barça-Clubspitze habe ursprünglich keine Pläne gehabt, im Januar neue Spieler einzukaufen, „aber die Abwesenheit des Uruguayers hat die Pläne radikal verändert“, so das Blatt.

Der 23-jährige Werner hatte seinen Vertrag bei Leipzig erst im August bis 2023 verlängert. Zusammen mit Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist er derzeit mit 20 Treffern in 18 Partien erfolgreichster Torjäger in der Fußball-Bundesliga.