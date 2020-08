Bericht: Bayern-Profi Javi Martinez mit Real Sociedad über Transfer einig - Absage an Ribery-Klub

Acht Meistertitel in Folge, fünf Pokalsiege, zwei Triumphe in der Champions League : Die Zeit von Javi Martinez beim FC Bayern München (seit 2012 im Verein) ist von großem Erfolg geprägt - nun scheint die Ära Martinez beim FCB zu enden. "Uns ist bekannt, dass er den Klub bei einem passenden Angebot gern verlassen würde", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge erst kürzlich im Interview mit der Abendzeitung. "Wir würden ihm keine Steine in den Weg legen." Nun scheint es ein (fast) passendes Angebot zu geben. Der 31 Jahre alte Martinez soll sich mit La-Liga-Klub Real Sociedad San Sebastian über einen Wechsel einig sein. Das berichtet die Zeitung La Razon.

Ein pikanter Wechsel, sollte er denn Realität werden. Denn der Tabellen-Sechste der abgelaufenen spanischen Liga, Real Sociedad, und Martinez' Ex-Klub Athletic Bilbao sind baskische Rivalen. Von 2006 bis 2012 hatte der Spanier bereits für Bilbao gespielt, ehe er für die damalige Bundesliga-Rekordsumme in Höhe von 40 Millionen Euro zum FC Bayern wechselte. Nun soll Martinez den Bayern 15 Millionen Euro Ablöse einbringen, so zumindest die Forderung. Doch laut La Razon will Real Sociedad nur 10 Millionen Euro bezahlen. Ein besseres Angebot muss wohl her.