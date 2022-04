Bericht: Bayern-Scouts von Jurrien Timber beeindruckt – Transfer-Dreierpack mit Ajax-Stars?

Jurrien Timber von Ajax Amsterdam zählt in seiner Altersklasse zu den gefragtesten Verteidigern. Der erst 20 Jahre alte niederländische Nationalspieler befindet sich wohl unter anderem im Visier des FC Bayern und von Manchester United. Einem Bericht der Sport Bild zufolge seien die Scouts der Münchner von Timber "beeindruckt". Der deutsche Rekordmeister soll nach dem Abgang von Niklas Süle zu Borussia Dortmund weiter auf der Suche nach einem Innenverteidiger sein.

Timber ist unangefochtener Stammspieler bei Ajax und verpasste in der laufenden Saison nur drei Spiele verletzungsbedingt. Der 20 Jahre alte Nationalspieler kam vorwiegend in der Innenverteidigung zum Einsatz, kann aber auch die Rechtsverteidiger-Position übernehmen. Timber kam im Sommer 2014 aus der Jugendabteilung von Feyenoord Rotterdam zu Ajax und debütierte dort bereits in der Saison 2019/2020 bei den Profis. Inzwischen kommt er auf 71 Einsätze für die erste Mannschaft. Seinen Marktwert schätzt das Portal transfermarkt.de auf 30 Millionen Euro.