Bericht: Bayern-Star David Alaba will Wechsel zu Real Madrid - Absage an PSG?

Bei Real würde Alaba auf einen früheren Teamkollegen treffen. Mit Toni Kroos spielte der Österreicher bereits zwischen 2010 und 2014 zusammen beim deutschen Rekordmeister. In einem Interview mit Sky gab der deutsche Nationalspieler im Februar seine Einschätzungen zu einer möglichen Verpflichtung. "Den Namen Alaba habe ich auch schon in Verbindung mit Real Madrid gelesen, aber ich habe jetzt keine Informationen dazu. Wenn man Stammspieler bei Bayern ist, dann bringt man die sportliche Qualität definitiv mit, um auch bei Real Madrid zu spielen. Das ist ja klar. Aber was da am Ende draus wird, werden wir sehen", meint Kroos.