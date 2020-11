Bericht: Bayern-Star Joshua Kimmich muss operiert werden - Verdacht auf Meniskuseinriss

Der FC Bayern muss offenbar länger auf Joshua Kimmich verzichten . Nachdem der Führungsspieler im Topspiel gegen Borussia Dortmund (3:2) in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, gibt es laut eines Berichts des Kicker mit Blick auf die Diagnose einen ersten Verdacht: Der Nationalspieler könnte sich einen Meniskuseinriss im rechten Knie zugezogen haben. Der 25-Jährige müsse deshalb operiert werden und fehle den Bayern zumindest einige Wochen, heißt es weiter. Zunächst waren eine Außenbandverletzung oder ein Kreuzbandriss, der höchstwahrscheinlich das EM-Aus für das kommende Jahr bedeutet hätte, befürchtet worden.

Für Kimmich wäre es die erste schwerwiegende Verletzung seit seinem Wechsel nach München im Sommer 2015. Bisher hat der umtriebige Mittelfeld-Motor dem Rekordmeister höchstens wegen kleinerer Blessuren gefehlt. Mehrere Wochen oder gar Monate am Stück ist er noch nicht ausgefallen.

Die schwerste Verletzung Kimmichs war noch ein Außenbandanriss 2014, als der damalige Rechtsverteidiger RB Leipzig für etwas mehr als zwei Wochen fehlte. Nun droht der so wichtige Mittelfeldspieler den Bayern in den kommenden wichtigen Wochen in der Bundesliga und Champions League zu fehlen: "Er ist auf dieser Position ein Schlüsselspieler, das wäre nicht einfach wegzustecken", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick kurz nach dem Dortmund-Spiel.