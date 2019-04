Bericht: Bayern-Star Ribery will nach Katar wechseln

Die Tendenz ist klar! Der Franzose Franck Ribery will im Sommer ablösefrei vom FC Bayern nach Katar wechseln. Das berichtet der Kicker. Demnach seien gleich zwei Klubs aus dem Emirat an dem 36-Jährigen interessiert.

Laut des Berichts soll vor allem der Al-Saad Sport Club um die Dienste von Ribery werben, wo auch der spanische Welt- und Europameister Xavi angestellt ist, der einst beim FC Barcelona groß aufspielte. Ribery will in jedem Fall in Katar noch ein bisschen weiter professionell Fußball spielen.