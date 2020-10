Bericht: Bayern-Star Serge Gnabry negativ auf Coronavirus getestet - Wohl kein schnelles Comeback

Corona-Wirrwarr um Serge Gnabry: Ist der Flügelstürmer des FC Bayern doch nicht mit dem Coronavirus infiziert? Wie die Bild am Donnerstagabend berichtet, ist ein zweiter PCR- (Corona-) Test des deutschen Nationalspielers negativ ausgefallen. Erst am Dienstag hatte der FCB öffentlich gemacht, dass Gnabry positiv auf das Virus getestet worden war - der 25-Jährige fehlte deshalb auch zum Champions-League-Auftakt des Titelverteidigers gegen Atlético Madrid (4:0) am Mittwoch.