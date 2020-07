Bericht: Bayern-Star Thiago vor Wechsel zu Liverpool und Klopp - Gespräche "weit fortgeschritten"

Mit dem Abschluss des Transfers von Leroy Sané gibt es vor allem noch eine offene Frage bei der Kaderplanung des FC Bayern: Was passiert mit Mittelfeld-Ass Thiago? Der Vertrag des Spaniers läuft nur noch bis zum Ende der kommenden Saison. Ablösefrei ziehen lassen will der deutsche Rekordmeister ihn kaum. Daher deutet alles auf eine Entscheidung in diesem Sommer hin. Entweder der 29-Jährige verlängert - oder er wird verkauft. Wie die spanische Sport nun berichtet, könnte ein Abgang Thiagos nur noch ein Frage der Zeit sein. Demnach ist er in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC Liverpool.