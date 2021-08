Bericht: Berater bietet Cristiano Ronaldo bei Manchester City an - Superstar will wohl Transfer

Cristiano Ronaldo statt Harry Kane? Die Gerüchte über einen Wechsel des fünfmaligen Weltfußballers haben in dieser Woche wieder an Fahrt aufgenommen. Nach der offiziellen Wechsel-Absage von Tottenham-Star und Manchester-City-Wunschspieler Kane könnte Ronaldo als eine Art luxuriöse Übergangslösung bei ManCity ins Spiel kommen, spekulieren einige. Das Team von Trainer Pep Guardiola, pikanterweise der Lokalrivale von Ronaldos Ex-Arbeitgeber ManUnited, ist laut der französischen Zeitung L'Équipe das Wunschziel des 36-Jährigen, der auch mit PSG in Verbindung gebracht wurde. Anzeige

Doch kommt es auch zum Transfer? Ronaldo-Berater Jorge Mendes soll sich laut The Athletic-Reporter Sam Lee aktuell in Manchester befinden und Ronaldo sogar direkt beim englischen Meister angeboten haben - bisher ohne Erfolg. Das Gehalt des portugiesischen Superstars (31 Millionen Euro netto) könnte ein Problem werden. Die Ablösesumme dagegen wohl nicht: Laut Gazzetta dello Sport soll Juventus "nur" 25 Millionen Euro für den Offensivstar fordern - und Guardiola soll daran interessiert sein, den Europameister von 2016 in seinen Kader zu implementieren. Ronaldo besitzt beim italienischen Rekordmeister noch einen Vertrag bis Sommer 2022.

Ronaldo-Transfer ist seit Monaten im Gespräch

Seit Monaten wird in Italien über einen möglichen Abschied Ronaldos von Juventus Turin spekuliert. Da half sein Aufruf, nicht mit seinem Namen herumzuspielen, genauso wenig wie die Dementi von Juve-Trainer Massimiliano Allegri ("Cristiano hat mir gesagt, er bleibt".) und Vizepräsident Pavel Nedved ("Er wird zu 100 Prozent bleiben."). Im ersten Saisonspiel gegen Udinese Calcio stand Ronaldo übrigens nicht in der Startelf, was die Spekulationen zusätzlich anheizte. Das Transfer-Fenster endet am 31. August, dem sogenannten "Deadline Day".