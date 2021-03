Berliner Senat stellt klar: Derby zwischen Union und Hertha findet statt – nur ohne Zuschauer

Wie das RBB-Inforadio am Dienstagnachmittag unter Berufung auf eigene Informationen berichtete, sollte das für den 4. April (18 Uhr) geplante Hauptstadt-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC abgesagt werden. Darauf habe sich der Senat auf einer Sitzung am Dienstag geeinigt, heißt es weiter. Hintergrund der Entscheidung sind die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern, wonach das Leben am Osterwochenende weitgehend heruntergefahren werden soll.

Anzeige